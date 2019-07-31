Во Владивостоке нашли «огненный глаз»

Жителей Владивостока перепугала необычно яркая медуза, которую заметили в воде в районе Моргородка. Своей раскраской она привлекла всеобщее внимание и снискала себе название «огненный глаз».

Обычно существа с яркой окраской опасны, справедливо рассудили жители Приморского края и не стали трогать «глаз» руками, сообщает РИА VladNews.

Своим внешним видом медуза напоминает волосистую цианею, которая распространена в дальневосточных морях и арктических зонах. Медузы этого вида часто оказываются на поверхности воды и у самого берега.

Этот вид - один из самых крупных среди медуз. Диметр зонтика медузы может превышать два метра, а щупальца вытягиваются до 20 метров.

Несмотря на исполинские размеры и яркую окраску, цианея не опасна для человека, хотя ее яд способен вызывать аллергическую реакцию и высыпания на коже.