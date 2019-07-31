ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных Сил России

С 1 августа 2019 года Банк России начнет выпускать в обращение три памятные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».

Как сообщается на сайте Центробанка, на реверсе одной монеты можно будет увидеть эмблему соединений и воинских частей ядерного обеспечения. На оборотной стороне второй монеты изображены стратегический бомбардировщик, мобильный ракетный комплекс, атомная подводная лодка и стилизованные орбиты электронов. Реверс третьей монеты украшает изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны.

Все монеты выполнены из серебра.

Всего в серии «ВС РФ» с 2005 года было выпущено 27 памятных монет.