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«Нафтогаз» потребовал взыскать с России более 5 млрд долларов

Кристина Волкова
13:06 31.07.2019
Ранее компания подала иск в Гаагский суд с требованием выплаты компенсации.
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России более 5 млрд долларов
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» оценила сумму ущерба от потери своих оставшихся в Крыму активов в 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В июне в связи с этим предприятие подало в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге иск против России с требованием выплатить компенсацию убытков, причиненных экспроприацией активов группы НАК в Крыму. 

По данным «Нафтогаза Украины», суд вынесет решение о компенсации не ранее конца 2020 года.

Арбитражное производство против РФ «Нафтогаз Украины» инициировал в октябре 2016 года на основании соглашения украинского кабмина и правительства России «О поощрении и взаимной защите инвестиций». Иск украинского предприятия поддержали ГАО «Чорноморнафтогаз», АО «Укртрансгаз», ООО «Ликво», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», ДК «Газ Украины».

В свою очередь российская сторона заявила о непризнании решения Гаагского суда, так как он не имеет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.

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