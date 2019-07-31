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Эксперты сравнили затраты россиян на личный автомобиль и такси

Лина Давыдова
12:49 31.07.2019
Поездки на такси оказались выгоднее, чем на личном автомобиле. Это касается тех россиян, которые проезжают за год меньше 5388 километров.
Эксперты сравнили затраты россиян на личный автомобиль и такси
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Россиянам, проезжающим в год меньше 5388 километров, выгоднее ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем. Соответствующее исследование провел банк HSBC.

По данным экспертов, высокая стоимость личного транспортного средства при относительно низких ценах на услуги такси делает наличие авто экономически невыгодным. Согласно результатам исследования, опубликованным газетой «КоммерсантЪ», Россия занимает первое место по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира. На второй строчке оказалась Индия. Там жителям страны, которые проезжают меньше 2731 километра в год, выгоднее добираться на такси. 

Для сравнения, в Германии автомобилисту достаточно 811 километров ежегодно, чтобы покупка личной машины стала выгоднее поездок на такси.

Для своего исследования аналитики учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в каждой стране, расходы на его обслуживание и топливо, средние цены на такси и уровень доходов населения.

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