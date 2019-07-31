Экс-солистку группы Serebro заподозрили в плагиате

Бывшую солистку музыкальной группы Serebro Ольгу Серябкину обвинили в плагиате. Исполнительница недавно начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом Molly.

Вопросы к репертуару певицы возникли у саратовского музыканта Павла Петрова, который уверен, что ее песня «Я просто люблю тебя» - подозрительно похожа по своей мелодике на композицию «Дни и ночи», написанную молодым человеком.

Учитывая, что его песня увидела свет в 2012 году, а вторая композиция - лишь в 2016-м, мужчина решил, что его авторские права нарушены. На своем канале на YouTube артист предложил зрителям самим сравнить звучание песен. «Звезда» связалась с представителем Серябкиной, но он отказался комментировать ситуацию.