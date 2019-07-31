«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра

В Сети появилось видео драки Коня и Зебры под стенами Казанского кремля на глазах у сотен жителей и гостей столицы Татарстана.

Правда, на драку это похоже не было: аниматоры в костюмах Коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» и Зебры Мартина из «Мадагаскара», которые работают на этом участке, видимо, просто хотели привлечь внимание публики. На кадрах видно, как оба «животных» бьют друг друга копытами по головам костюмов.

«Делят территорию», - отреагировал один из пользователей Instagram.

В свою очередь автор видео сравнил бойню с поединком чемпионата UFC. Комментирующие подхватили его: «Почему осел их не разнимает, а фоткается с людьми?», «Когда с другом устроился на работу», «Бой века».

И правда, неподалеку от дерущихся был замечен аниматор в костюме осла, который как ни в чем не бывало продолжал «отбивать клиентов» у коня с зеброй.

По словам очевидцев, толкотня продолжалась не менее 15 минут. О каких-либо проблемах с полицией из-за драки не сообщалось, так что, похоже, конфликт завершился примирением сторон.