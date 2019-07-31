Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра

Кристина Волкова
12:22 31.07.2019
На кадрах видно, как оба «животных» бьют друг друга копытами по головам костюмов.
© Видео: Instagram © Фото: kazan.chp instagram

В Сети появилось видео драки Коня и Зебры под стенами Казанского кремля на глазах у сотен жителей и гостей столицы Татарстана.

Правда, на драку это похоже не было: аниматоры в костюмах Коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» и Зебры Мартина из «Мадагаскара», которые работают на этом участке, видимо, просто хотели привлечь внимание публики. На кадрах видно, как оба «животных» бьют друг друга копытами по головам костюмов.

«Делят территорию», - отреагировал один из пользователей Instagram.

В свою очередь автор видео сравнил бойню с поединком чемпионата UFC. Комментирующие подхватили его: «Почему осел их не разнимает, а фоткается с людьми?», «Когда с другом устроился на работу», «Бой века».

И правда, неподалеку от дерущихся был замечен аниматор в костюме осла, который как ни в чем не бывало продолжал «отбивать клиентов» у коня с зеброй.

По словам очевидцев, толкотня продолжалась не менее 15 минут. О каких-либо проблемах с полицией из-за драки не сообщалось, так что, похоже, конфликт завершился примирением сторон.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата31.07.2019, 06:37
Вода против стали: лучшие кадры учений танкистов под Оренбургом
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 11:23
Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Тверской области
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:32 В стране и мире
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Россию
12:15 В стране и мире
Во Владивостоке нашли «огненный глаз»
12:00 В стране и мире
Убыточный бизнес и долги за ремонт: СМИ раскрыли доходы Алибасова
11:57 В стране и мире
Видео
Море у берегов Крыма «посерело» из-за ядовитых медуз: видео
11:19 В стране и мире
NI рассказал о применении тяжелого беспилотника КНР против американского крейсера
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра
Исследователь «обнаружил» упаковку американского сухпайка на фото с перевала Дятлова
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о неожиданной «встрече» в коме
Видео
Леди Гагу заметили с новым возлюбленным
Видео
Нетрезвый боец ВСУ отправился налаживать отношения с ДНР и подорвался на мине
Видео
Дикий медведь влепил оплеуху назойливому водителю на Ямале: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.