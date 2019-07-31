Убыточный бизнес и долги за ремонт: СМИ раскрыли доходы Алибасова

Разговоры о несметных богатствах Бари Алибасова оказались не более чем слухами. На самом деле доходы известного российского продюсера куда скромнее, чем многие думают.

Сайт «Комсомольской правды» запросил данные о доходах Алибасова за 2018 год. Судя по справке 2 НДФЛ, продюсер заработал в сентябре прошлого года всего 114 942 рубля, а в октябре и того меньше - 57 471 рубль. В ноябре доход Алибасова вырос до 1 725 000 рублей. Деньги продюсер получил от телевизионщиков, снимавших фильм, посвященный его женитьбе на Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре Алибасов заработал еще 1 149 425 руб. Таким образом, за четыре месяца продюсер получил 3 миллиона 47 тысяч рублей без учета налога.

Бари Алибасов является учредителем фирмы, занимающейся организацией развлечений. Но она приносит ему не такой большой доход. Другая фирма продюсера дохода не имеет вовсе.

У продюсера имеется недвижимость. Однако объединенная из трех квартир на Мерзляковском переулке площадь оформлена на Алибасова лишь частично. Владельцем 83,8 квадратного метра является другой человек.

Кроме того, продюсер затеял ремонт в квартире, который длился три года. На него ушло 2,5 миллиона долларов. По неподтвержденной информации, Алибасов из-за ремонта влез в долги, которые не отдал по сей день.