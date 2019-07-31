Море у берегов Крыма «посерело» из-за ядовитых медуз: видео

Море возле города Щелкино в Крыму заполонили медузы. Вода будто изменила свой природный цвет на серый: медуз было так много, что голубой колер затерялся между ними.

В ролике люди плывут на лодке сквозь медузью стаю. В моменты, когда «верхний слой» немного расплывается, становится видно, что есть и «нижний» - масса медуз распространилась не только вширь, но и вглубь. Видео опубликовано на YouTube.

Причина, по которой тысячи крупных и ядовитых медуз-корнеротов прибыли в таком количестве к Щелкино, неизвестна. Одной из возможных причин называется повышение солености Азовского моря.