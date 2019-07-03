Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате

Сергей Шойгу прибыл в город Североморск Мурманской области по поручению президента России. Глава Минобороны РФ лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Накануне Владимир Путин заслушал доклад Сергея Шойгу о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России в Баренцевом море. Президент России поручил главе военного ведомства вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии.

«Прошу Вас по возвращении доложить мне лично», - попросил Путин.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России. Президент России выразил соболезнования семьям погибших подводников.