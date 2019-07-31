Министр обороны Польши раскритиковал власти Гданьска за планы по празднованию годовщины Второй мировой войны

В Минобороны Польши возмутились планами властей города Гданьска с размахом отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и плясками с участниками немецкой делегации.

Ранее на сайте городских властей было анонсировано проведение Марша Жизни. По плану организаторов мероприятие должно было включать в себя радостное шествие, показ традиционного танца и совместное празднование юбилея.

Инициаторами проведения Марша Жизни выступили представители неправительственной общественной организации, целью которых было примирение польского, немецкого и еврейского народов.

«Это шокирует в контексте преступлений, совершенных немцами во время Второй мировой войны. Все те, кто что-либо помнит из уроков истории, прекрасно знают, что поляки стали жертвами Второй мировой войны, а немцы были немцами», - заявил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

После волны возмущения среди польского общества сообщение о грядущей траурной дате было изменено. Согласно обновленному анонсу, более 200 немецких граждан приедут 1 сентября 2019 года в Гданьск, чтобы продемонстрировать чувство ответственности за трудную историю своих отцов и дедов - виновников преступлений Второй мировой войны, сообщает издание Rzeczpospolita.

Первого сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Приглашение на мероприятие были направлены только государствам - членам ЕС, НАТО и Восточного партнерства. В список попали Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина и Молдавия.

В пресс-службе польского правительства уточнили, что государства, которые не входят в эти три организации, не будут приглашены. В президентском дворце добавили, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, принималось исходя «из современных, а не исторических реалий».

В Кремле решение Варшавы не приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина восприняли негативно отметив, что без участия России любые мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, будут неполноценными.