В Сети появились кадры авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи

В Сети появилось видео авиационного удара по лагерю мигрантов в окрестностях ливийской столицы Триполи. На кадрах, опубликованных в Twitter ObservatoryLY, видно, как ночное небо озаряют яркие вспышки от гремящих мощных взрывов.

В центре временного размещения, который подвергся бомбежке, содержались беженцы из африканских стран.

Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 40 человек погибли, 80 были ранены в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи. В связи с инцидентом подразделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии выразило озабоченность.