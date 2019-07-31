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На Украине заявили об угрозе жизни Зеленского из-за отмены парада на День независимости

Кристина Волкова
11:46 31.07.2019
Уточняется, что 24 августа, в день празднования, не исключаются провокации.
На Украине заявили об угрозе жизни Зеленского из-за отмены парада на День независимости
© Фото: president.gov.ua

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой в связи с его решением об отмене военного парада в День независимости страны. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.

Уточняется, что 24 августа, в праздничный день, не исключаются провокации и попытка военного свержения действующего главы, организованная бывшими лидерами страны, которая может впоследствии перерасти в беспорядки.

«Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут - слишком много на них висит и преступлений, и крови», - заявил Быстряков.

Этим обусловливаются нерешительность и непонятные шаги Зеленского, которые идут вразрез с «адекватными надеждами», предположил Быстряков.

«Потому что если 73% голосуют за перемены, значит, их нужно как-то проводить. А у нас вместо этого происходит фермата, когда останавливаешься и о чем-то думаешь», - продолжил телеведущий.

Кроме того, Быстряков отметил, что улучшения положения дел на Украине не просматривается, а Зеленский в свою очередь не может перейти обозначенную «красную черту», потому что это станет для него вопросом «жизни или смерти».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил жителям страны об отмене военного парада на День независимости из-за решения потратить 300 миллионов гривен на премии военным. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится так называемое шествие достоинства, в котором будет участвовать Зеленский. В нем также примут участие представители разных родов войск вооруженных сил, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

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