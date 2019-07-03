В Киеве презентовали настольную игру о плюсах сотрудничества Украины с НАТО

На Украине появится настольная игра «НАТО-Украина». Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Иванова, сообщается на YouTube-канале Украинского кризисного медиа-центра.

По ее словам, работы над созданием игры завершатся в ноябре этого года. Затем разработчики устроят презентации в 24 областях Украины.

Как утверждают создатели, по формату игра не будет традиционной военной стратегией. Ее цель, подчеркивают разработчики, - помочь молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с альянсом. И так как игра нацелена на студентов и старшеклассников, часть экземпляров планируется передать в учебные заведения страны.

Создание настольной игры одобрила и директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова. Она надеется, что проект поможет разрушить стереотипы об агрессивности альянса и влиянии США на блок.

Стоит отметить, что проект реализуется при поддержке посольства Великобритании на Украине.

Макет игры с детальными инструкциями разработчики планируют разместить в свободном доступе, чтобы все желающие могли загрузить ее и распечатать.