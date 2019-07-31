NI рассказал о применении тяжелого беспилотника КНР против американского крейсера

Китай применил против американского крейсера, проходящего через Тайваньский пролив, свой самый тяжелый беспилотник «Парящий дракон». БПЛА сопроводил корабль ВМС США, периодически привлекая к патрулированию истребители J-11.

Крейсер «Энтитем» проходил транзитом по проливу 24 июля. За время воздушного наблюдения китайская сторона десять раз поднимала в воздух самолеты, предупреждая американцев по радиосигналу о том, чтобы они не пересекали воздушное пространство с западной стороны пролива.

По данным, которые приводит The National Interest, размах крыльев «Парящего дракона» составляет около 25 метров, а находиться в воздухе он может не менее десяти часов. Экспертами отмечается серьезный прогресс Китая в данном вопросе.