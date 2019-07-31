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Twitter заблокировал страницу посольства РФ в Сирии за критику «Белых касок»

Лина Давыдова
13:30 31.07.2019
Ранее посольство России в Сирии разместило в своем Twitter видео Минобороны, разоблачающее организацию «Белые каски».
Twitter заблокировал страницу посольства РФ в Сирии за критику «Белых касок»
© Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

Администрация Twitter заблокировала страницу российского посольства.

«Twitter приостанавливает действия аккаунтов, которые нарушают правила Twitter», - говорится в сообщении на заблокированной учетной записи дипломатического ведомства.

Блокировка аккаунта произошла после того, как дипломаты разместили видео Минобороны, опровергающее данные «Белых касок» о том, что ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по рынку Аль-Халь в Идлибе 22 июля. На это в своем Twitter указали представители посольства России в ЮАР.

Ранее в Минобороны разоблачили действия так называемой международной гуманитарной организации «Белые каски». Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий РФ в Идлибе. Утверждалось, что российская авиация якобы наносила удары по мирным жителями и социально значимым объектам. Все голословные обвинения были основаны на якобы свидетельствах представителей «Белых касок», которые неоднократно уличались в провокациях.

Так, «Белые каски» в июле сообщали об ударах ВКС РФ по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб. Так называемая гуманитарная организация утверждала, что в результате атаки погибли десятки мирных жителей. Российские беспилотники после данных сообщений дважды провели съемку предполагаемого места атаки, рынок Аль-Халь оказался цел и невредим, никаких повреждений в городе Маарет-Ан-Нууман также обнаружено не было.

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