Китай обвинил США и Великобританию в подстрекательстве к беспорядкам в Гонконге

Власти Китая обвинили США и Великобританию в подстрекательстве и поддержке массовых беспорядков в Гонконге, которые привели к многотысячным столкновениям демонстрантов с полицией.

В Поднебесной полагают, что призывы из-за океана прекратить беспорядки - не что иное, как политическое лицемерие. Об этом пишет англоязычная китайская газета China Daily.

«Что было заметно, так это лицемерие со стороны некоторых западных правительств. Наиболее очевидна поддержка протестующих со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые призывают к прекращению беспорядков, как будто бы они не имеют к ним отношения», - отмечает печатное издание.

Накануне разъяренная толпа прорвала полицейские заграждения и взяла штурмом здание Законодательного собрания региона. Протестующие крушили мебель, били стекла и расписывали стены краской. Сотрудники и посетители учреждения были экстренно эвакуированы.

Уличные протесты не утихают с понедельника, когда у стен выставочного центра состоялась церемония поднятия флага, приуроченная к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю.

Кроме того, митингующие протестуют против закона, который позволяет передавать материковому Китаю лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Оппозиционеры подозревают, что таким образом власти будут избавляться от неугодных общественных деятелей.