ГИБДД РФ впервые показала места установки видеокамер

Российская Госавтоинспекция впервые открыла доступ к подробной информации о местах установки камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

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Интерактивная карта опубликована на сайте ГИБДД РФ и постоянно пополняется новыми адресами. Пока раздел работает в тестовом режиме.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей профессиональной деятельности», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Новый раздел на сайте ГИБДД РФ появился после заседания Госсовета по вопросам развития автодорог и обеспечения безопасности движения по ним с участием президента страны, напоминает РИА Новости.

Тогда Владимир Путин заявил, что камеры призваны уменьшить дорожный травматизм и сохранить жизни водителей и пешеходов, а потому нет нужды скрывать места их установки.