Последствия паводка в Иркутской области показали с высоты птичьего полета

Опубликованы кадры последствий разрушительного паводка, произошедшего в Иркутской области. Видео сделано с коптера, пролетевшего над зоной, где ранее властями был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

На данный момент вода частично покидает районы, однако для полного восстановления жизни в регионе понадобится не менее одного года. Военнослужащие Центрального военного округа продолжают обеспечивать жителей едой и водой, а также медицинской помощью. Отдельные нетронутые водой островки, как видно на кадрах, опубликованных министерством чрезвычайных ситуаций, полностью окружены водой, и добраться туда можно только на лодке или вертолете.

Большинство многоэтажных зданий находятся в воде по третьи и четвертые этажи. Ранее в МЧС заявили, что все такие дома будут проходить проверку с помощью специальных датчиков, считывающих вибрацию, чтобы понять, не разрушатся ли они и смогут ли быть в дальнейшем пригодны для жилья.

От других же зданий остались только обломки крыш, куча бревен и доски, которые раскидало на несколько километров по воде. Десятки машин были также унесены потоками и превратились в груды металла.

Сильные дожди начались в Иркутской области 25 июня, после чего водой стали заполняться отдельные районы. В результате резкого подъема уровня воды в реках Ия, Бирюса, Ут и Уда в регионе затопление произошло более чем в 83 населенных пунктах, пострадали порядка 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог и 22 моста. В результате трагедии погибли 25 человек, 11 числятся без вести пропавшими.

Двадцать девятого июня в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению пострадавших в области всем необходимым и начать выплаты компенсаций.