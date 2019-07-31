В зоне паводка: Минобороны подключило БПЛА к работе в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа подключили беспилотную авиацию, чтобы спрогнозировать масштаб второй волны паводка в Иркутской области.

Также в Тулуне усилены медицинские подразделения Минобороны. Из-за новой угрозы наводнения число обращений местных жителей значительно выросло.

В основном к медикам приходят с небольшими травмами - порезами, ссадинами и ушибами. Укреплением береговой линии военные сейчас занимаются и в Амурской области.

Там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 30. Только за минувшие сутки большая вода пришла еще в три поселка.

Сегодня ожидается пик паводка в реке Зее. Это значит, что железнодорожным войскам необходимо увеличить высоту защитных дамб и устранить все бреши.