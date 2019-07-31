В зоне паводка: Минобороны подключило БПЛА к работе в Иркутской области
С помощью комплекса «Орлан-10» военнослужащие осматривают территорию и разрабатывают план по ликвидации последствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие Центрального военного округа подключили беспилотную авиацию, чтобы спрогнозировать масштаб второй волны паводка в Иркутской области.
Также в Тулуне усилены медицинские подразделения Минобороны. Из-за новой угрозы наводнения число обращений местных жителей значительно выросло.
В основном к медикам приходят с небольшими травмами - порезами, ссадинами и ушибами. Укреплением береговой линии военные сейчас занимаются и в Амурской области.
Там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 30. Только за минувшие сутки большая вода пришла еще в три поселка.
Сегодня ожидается пик паводка в реке Зее. Это значит, что железнодорожным войскам необходимо увеличить высоту защитных дамб и устранить все бреши.