Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили меры по усилению координации совместных действий в Сирии. Беседа министров состоялась на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке 30 июля.

Во время беседы главы МИД обеих стран выразили уверенность в скорейшем начале работы сирийского конституционного комитета.

«Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений конгресса сирийского национального диалога», - сообщил российский МИД на своем официальном сайте.

Отдельно Лавров и Чавушоглу остановились на развитии двусторонних контактов Российской Федерации и Турции, а также обсудили вопросы сотрудничества в разных отраслях.

На фоне переговоров двух дипломатов ситуация в Сирии вновь обострилась. Российские военнослужащие зафиксировали не менее 12 ударов, нанесенных боевиками, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации. Атаке подверглись мирные населенные пункты.