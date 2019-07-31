Исследователь «обнаружил» упаковку американского сухпайка на фото с перевала Дятлова

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев утверждает, что якобы обнаружил на фотоснимке с места гибели группы Дятлова, предположительно, упаковку от сухпайка американских военнослужащих. По словам ученого, именно данный «артефакт» якобы запечатлен на архивном фото 1959 года.

Дегтерев якобы увидел на нем смятую упаковку с черной английской литерой R на белом фоне - такие, по его сведениям, не могли быть в свободной продаже в СССР.

© cont.ws@valentindeg

«Скорее всего, это часть упаковки от сухого пайка или аварийного рациона питания ВВС иностранной армии. Хотя во времена войны в СССР были налажены поставки продуктов питания из США, поэтому в 1959 году какие-то остатки прошлых поставок могли быть на руках у населения», - пишет Дегтерев.

© cont.ws@valentindeg

Суть его предположений в том, что сооруженный настил, в котором якобы была найдена упаковка сухпайка, мог быть собран местными аборигенами после того, как американский самолет по каким-то причинам потерпел крушение на Урале. Между тем исследователь-энтузиаст признается, что не может с уверенностью говорить о подлинности находки. Дегтерев подчеркивает, что все описанное - его догадка в запутанном деле о гибели туристов.

Ранее он также указал на «погодные нестыковки» и выразил мнение, что в действительности никакого ураганного ветра, о котором говорится в версиях гибели группы Дятлова, не было. Как источник он использует сведения сводок метеостанции Бурмантово.