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«Я не смог выдержать»: подозреваемый в расправе над девушкой-блогером рассказал о своих мотивах

Ян Брацкий
10:29 31.07.2019
Подозреваемый раскаялся в содеянном и пообещал сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию о совершенном преступлении.
© Видео: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube © Фото: СК РФ

Следователи допросили подозреваемого в совершении жестокого убийства девушки-блогера в Москве. Обнаженное тело молодой женщины с перерезанным горлом обнаружили в чемодане в одной из квартир на западе столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Возможным мотивом совершения преступления может быть месть со стороны молодого человека.

«Она многократно меня оскорбляла, унижала мое достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей пять ударов ножом. В содеянном раскаиваюсь и готов сотрудничать со следствием», - заявил подозреваемый на допросе в СК РФ.

Убитая девушка по имени Екатерина оказалась врачом по образованию, а в Instagram на нее было подписано более 80 тысяч человек. В Москву она вернулась около недели назад после путешествия на греческий остров Корфу.

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