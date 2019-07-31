Конгресс США призвал начать расследование для импичмента Трампа

Член палаты представителей США демократ Элиот Энгел призвал начать расследование для импичмента американского президента Дональда Трампа.

Причиной такого решения стало предполагаемое препятствование главой государства правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера причастности России к президентским выборам в 2016 году.

«Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании... Американцы хотят и заслуживают правды», - сообщает в заявлении Энгел, добавив, что показания Мюллера свидетельствуют о препятствовании Трампа осуществлению правосудия.

При этом ранее сам спецпрокурор Роберт Мюллер затруднился ответить, препятствовал ли президент его расследованию, а глава Министерства юстиции США Уильям Барр вынес вердикт, что препятствий не было.

Ранее окружной суд Манхэттена отклонил иск Национального комитета Демократической партии против России о «вмешательстве» в выборы в США, который был подан в апреле 2018 года. Суд, рассмотрев все материалы, пришел к выводу, что несколько заявлений истцов «не представляют особой ценности». Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда как «окончание охоты на ведьм».