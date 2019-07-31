Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о неожиданной «встрече» в коме

Переживший клиническую смерть житель Техаса утверждает, что видел в загробной жизни Иисуса Христа.

Эта история появилась на одном из форумов. Некий пользователь по имени Дуглас рассказал, что в 17 лет пережил клиническую смерть. В то время, будучи юношей, он страдал от тяжелой формы бессонницы и при этом выпивал. В больнице Дугласу прописали сильнодействующие таблетки. Врачи не знали, что пациент употреблял алкоголь. Организм молодого человека не выдержал, внезапно Дуглас рухнул на пол. На несколько минут его сердце остановилось, но вскоре медикам удалось реанимировать мужчину.

Как позже рассказал Дуглас, за эти несколько минут перед его глазами промелькнула вся жизнь, а затем он увидел яркий тоннель. Он притягивал молодого человека к себе. В конце тоннеля, по утверждению Дугласа, ему привиделся образ бога, который сказал, что мужчине надо вернуться и изменить свою жизнь.

Между тем многие исследователи скептически отнеслись к рассказам Дугласа. По их мнению, такие видения при клинической смерти являются нормальным явлением и еще не доказывают существование загробной жизни.

Британское издание Express приводит слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка доктора Сэма Парния. По его словам, пережившие клиническую смерть люди похоже описывают свои видения.

«Они описывают ощущение переживания своих умерших родственников, как будто они пришли, чтобы поприветствовать их. Они часто говорят, что не хотят возвращаться. Многие люди описывают ощущение разрыва души с телом и наблюдения за врачами и медсестрами, спасающими их», - объяснил Парния.

По мнению доктора, скорее всего, подобные видения - это защитная реакция мозга, пытающегося выжить.