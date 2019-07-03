Кассир обменного пункта в Москве обокрала клиента на 41 миллион рублей

В Москве у одного из клиентов пункта обмена валюты похитили 41 миллион рублей. Мужчина подозревает в совершении преступления кассира, к которой он пришел в сопровождении инкассаторов.

Все произошло накануне вечером в обменном пункте на первом этаже жилого дома в Елисеевском переулке.

«В помещение зашел генеральный директор одной из компаний вместе с сопровождавшими его инкассаторами. Клиент решил перевести деньги в сумме 41 миллион рублей в доллары. Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привести по ее заказу», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы столичного главка МВД.

После двух часов ожидания клиент забеспокоился и начал стучать и звонить в дверь, которая оказалась закрыта изнутри, рассказали в полиции. На стук и звонки никто не ответил. Мужчина обошел вокруг дома и заметил открытое окно, выходящее во двор. В помещении обменника никого не оказалось.