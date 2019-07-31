Туроператоры объяснили причины гибели россиян на турецких курортах

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сказал, что смерть россиян в Анталье «не должна удивлять». Такое заявление Осауленко сделал в ответ на информацию генерального консула России в Анталье Олега Рогозы о десятках умерших российских туристов на популярном турецком курорте в 2019 году.

По мнению Осауленко, сейчас в Анталье туристов из РФ в 4 раза больше, чем из других стран. Это объясняется соотношением цен и предлагаемых услуг. По словам эксперта одной из основных причин смерти россиян в Турции является «незнание своих физических возможностей». Проще говоря, отдыхающие не имеют представления о состоянии своего здоровья. В первую очередь это касается людей в возрасте выше среднего.

«Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — сказал Осауленко.

Эксперт также добавил, что угрозой для здоровья можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive, пишет РБК.

Ранее, Олег Рогоза сообщил, что в этом году из Антальи при содействии страховых компаний санавиацией были эвакуированы в медицинские учреждения РФ восемь тяжелобольных. Дипломат добавил, что из года в год на курортах фиксируется значительное число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.