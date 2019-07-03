Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Пакистана

Два человека погибли в результате стрельбы в международном аэропорту в пакистанском городе Лахор. Подозреваемого задержали и обезвредили сотрудники службы безопасности, сообщает Tribune.

Нападавший прибыл в аэропорт на такси и открыл огонь по трем пассажирам, которые прибыли из Саудовской Аравии и выходили из зала прилета. Мужчина убил двоих и ранил третьего.

По сообщению полиции, против одного из погибших было возбуждено уголовное дело по обвинению к причастности к убийству активиста Пакистанской народной партии в 2017 году. Правоохранительные органы исключают версию террористического акта и полагают, что убийства были совершены из личной неприязни.

Стрельба вызвала панику среди других пассажиров, находившихся в аэропорту. К воздушной гавани стянуты силы полиции. В качестве меры предосторожности на территорию аэропорта также запретили въезд автомобилей.