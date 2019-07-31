Путин подписал закон об упрощении получения номерных знаков

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, теперь автовладелец может получить номерной знак на свое транспортное средство непосредственно у производителя.

Напомним, что с первых чисел августа 2019 года ГИБДД перестанет выдавать регистрационные знаки. Теперь в ведомстве можно будет получить только регистрационный номер – набор букв и цифр, который будет записан в свидетельстве о регистрации. А непосредственно табличку, - регистрационный знак, - нужно будет получать у организаций, которые занимаются изготовлением регистрационных знаков.

Согласно Федеральному закону, который опубликован 30 июля 2019 года на официальном интернет-портале правовой информации, теперь автовладелец имеет право на «получение государственных регистрационных знаков транспортного средства... после присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Кроме этого, теперь автовладельцу придется оформлять регистрационный документ на автомашину или шасси транспортного средства при вывозе за пределы Российской Федерации. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.