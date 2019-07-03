Попросившая у Путина гражданство семья из Донбасса получила российские паспорта

Трем членам семьи Люльковичей, которые попросили в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным посодействовать им с получением российского гражданства, выдали паспорта. Об этом говорится на официальном сайте МВД.

Гражданами России стали Екатерина, Джимми и Ричард Люльковичи. В торжественной обстановке им вручили паспорта, и они приняли присягу Российской Федерации.

Семья вынуждена была бежать из Донбасса в 2014 году. И все это время, почти пять лет, они не могли получить паспорта. После «Прямой линии» их включили в государственную программу добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, были оформлены все необходимые документы.

Сейчас принимаются меры, чтобы оформить документы остальным членам семьи.