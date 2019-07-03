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Путин поздравил Лукашенко с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Ян Брацкий
10:30 03.07.2019
По мнению российского президента, стремление сохранить общую память о подвиге отцов и дедов является залогом прочности российско-белорусских отношений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

В этом году памятная дата совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.  

В своем обращении российский лидер особо отметил общее для россиян и белорусов стремление к сохранению исторической памяти о мужестве и героизме защитников Отечества.  

«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», - заявил российский президент.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии двусторонних отношений на благо народов обеих стран. Отдельно он отметил взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства в евразийском пространстве.

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