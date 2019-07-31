В США эксгумируют легендарного гангстера Джона Диллинджера

США эксгумируют тело грабителя американских банков в 1930-х годах Джона Диллинджера. Останки «врага общества №1» по классификации ФБР планируют задействовать в съемках документального фильма.

В июле департамент здравоохранения штата Индиана одобрило просьбу племянника преступника Майкла С. Томпсона об извлечении тела с кладбища Crown Hill в Индианаполисе. Вернуть останки на место планируется к 16 сентября.

Представитель телеканала History Channel подтвердил изданию IndyStar, что эксгумация является частью предстоящего проекта. Когда будут извлекать тело Диллинджера и сколько будут длиться съемки фильма, не сообщается.

Джон Герберт Диллинджер родился в Индианаполисе в 1903 году. За свою преступную карьеру он ограбил около двух десятков банков и четыре отделения полиции, был обвинен в убийстве стража порядка и дважды сбегал из тюрьмы. Диллинджера убили в 1934 году при попытке оказать сопротивление выследившим его агентам ФБР. История преступника нашла широкое отражение в кинофильмах, пьесах и романах, а после его смерти появилось множество конспирологических теорий о том, что на самом деле застрелен был двойник, а самому Диллинджеру удалось уйти от преследования.