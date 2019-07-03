Ледяная стена: опубликовано видео мощного ливня с градом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел мощный ливень, сопровождаемый крупным градом. Из-за буйства стихии часть города оказалась полностью затопленной.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что дороги Северной столицы превратились в настоящие реки. Из-за осадков произошел сбой в движении трамваев.

Как пишет паблик «Новости, ДТП и ЧП Санкт-Петербурга/Питера» во «ВКонтакте», люди, оказавшиеся на улице во время ливня, преодолевали лужи глубиной по колено, чтобы добраться до дома, а автомобили и вовсе «двигались вплавь».

Петербуржцы также опубликовали снимки некоторых городских дворов, которые засыпал град размером с крупную горошину. Из-за обилия выпавших осадков может сложиться впечатление, что дворы замело снегом.

Стоит отметить, что в основном непогода разгулялась на юге Санкт-Петербурга. Самые крупные дожди прошли на проспекте Большевиков и улице Дыбенко. Север и центр города осадки не затронули.

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