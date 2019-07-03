Горы плывущих домов: затопленный Тулун сняли с воздуха

Город Тулун в Иркутской области почти полностью ушел под воду, после того как река Ия вышла из берегов и затопила большую часть районов населенного пункта. По последней информации, уровень воды в реке постепенно снижается. В городе ведутся работы по откачиванию воды из подвалов, работают полевые кухни.

Последствия наводнения снял с воздуха коптер. На кадрах можно увидеть множество машин, движущихся по мосту через реку Ию, плывущие по течению дома и затопленные участки.

В район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военным предстоит расчищать затронутые паводком районы, мониторить биологическую обстановку в регионе, оказывать помощь местным жителям и эвакуировать пострадавших. Два расчета беспилотников ведут воздушную разведку в зоне ЧС. Кроме того, в Тулуне военнослужащие Центрального военного округа развернули второй передвижной хлебозавод. Первый уже приступил к выпечке хлеба.