МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами

МЧС усилило группировку в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области.

Режим чрезвычайной ситуации введен в районах Иркутской области, Красноярского края и частично Бурятии, где горит около трех миллионов гектаров тайги.

В зоне задымления остаются более 300 населенных пунктов, куда направлены дополнительные силы и соответствующая техника МЧС. В первую очередь пожарные пытаются справиться с огнем в заповедниках и национальных парках. Очаги, расположенные в труднодоступных местах, не трогают, потому что затраты на их ликвидацию там превышают прогнозируемый ущерб.

Новые очаги возгорания зафиксированы в заповеднике «Тунгусский» на 1,6 гектара в Красноярском крае, на 764 гектарах - в заповеднике «Джугджурский» в Хабаровском крае, на 274 гектарах - в национальном парке «Забайкальский» в Бурятии, а также в границах «Заповедного Прибайкалья» на пяти гектарах в Иркутской области.

В Якутии общая площадь горения составляет не менее 1,1 гектара, более 961 гектара приходится на Красноярский край.

В регионах в общей сложности задействовано 2,8 тысячи человек и 363 единицы техники. Кроме того, на авиамониторинге находится 38 воздушных судов, на тушении - 26.

По словам специалистов, ситуация осложняется полным отсутствием дождей и засухой - вредные вещества, выбрасываемые в воздух вместе с дымом, блокируют подход влаги, поэтому любые циклоны обходят стороной такие места.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сравнил ситуацию с лесными пожарами с топлением айсбергов, добавив, что бороться с пожарами в Сибири «бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».