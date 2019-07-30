Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео

На видео попал момент крушения небольшого самолета в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.

Принадлежавший армейской авиации Пакистана самолет разбился в ночь на 30 июля, когда выполнял тренировочный полет. В результате случившегося погибли 19 человек, в том числе два пилота, также пострадали 16 человек.

После падения самолета начался пожар, от которого пострадали несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить. Причины авиакатастрофы устанавливаются.