Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент падения военного самолета в Пакистане.
© Видео: ShekhawatMajor, Twitter © Фото: Abubakar64M, twitter
На видео попал момент крушения небольшого самолета в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.
Принадлежавший армейской авиации Пакистана самолет разбился в ночь на 30 июля, когда выполнял тренировочный полет. В результате случившегося погибли 19 человек, в том числе два пилота, также пострадали 16 человек.
После падения самолета начался пожар, от которого пострадали несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить. Причины авиакатастрофы устанавливаются.