Блок «Фрегат» со спутником «Меридиан» отделился от ракеты «Союз-2.1а»

Космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты «Союз-2.1а», сегодня стартовавшей с Плесецка. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Космическая головная часть ракеты-носителя "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан" в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя», - сообщили в ведомстве.

В российском военном ведомстве также отметили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту произойдет через несколько часов.

Старт ракеты с Плесецка состоялся сегодня в 08:56 по московскому времени. Предстартовые операции, а также сам запуск ракеты «Союз» прошли штатно.

Отмечается, что это третий пуск ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.