Лавров рассказал о перспективах военно-технического сотрудничества с Таиландом

В Бангкоке завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с его тайским коллегой Доном Праматвинаем.

Ключевыми темами стали сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях и реализация договоренностей на высшем уровне. Переговоры прошли в закрытом режиме, после чего министры дали пресс-конференцию.

Лавров отметил хорошие перспективы в военной и военно-технической сферах сотрудничества РФ и Таиланда. По его словам, корабль королевских ВМС Таиланда впервые посетил российский порт Владивосток.

«Мы приветствовали активное взаимодействие в сфере безопасности между аппаратами Совбезов наших стран по линии правоохранительных органов в таких сферах, как борьба с терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью», - подчеркнул министр РФ.

Как добавил Лавров, стороны договорились провести инвентаризацию многочисленных двусторонних проектов соглашений для ускорения их подписания.

В Бангкоке Лавров находится с двухдневным визитом. Он также встретится с премьер-министром королевства и примет участие в министерском совещании Россия - АСЕАН.