Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Соответствующий перечень был опубликован на официальном сайте кабмина.

В списке оказались: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский бульдог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, бульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Перечень был сформирован с учетом предложения Союза общественных кинологических организаций.

Изначально в список потенциально опасных пород собак, разработанный МВД РФ, входило 69 пород. Однако после неоднозначной реакции со стороны общественности перечень был значительно сокращен.

С 1 января 2020 года в России вступит в силу п. 6 ст. 13 федерального закона о запрете выгула потенциально опасных собак без намордника и поводка. Исключения касаются лишь огороженных территорий владельца питомца. При этом о наличии опасного животного должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.