Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Лина Давыдова
08:56 30.07.2019
В списке оказались американский бульдог, северокавказская собака, гибриды собак и волков и другие породы.
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
© Фото: pixabay

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Соответствующий перечень был опубликован на официальном сайте кабмина.

В списке оказались: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский бульдог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, бульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Перечень был сформирован с учетом предложения Союза общественных кинологических организаций.

Изначально в список потенциально опасных пород собак, разработанный МВД РФ, входило 69 пород. Однако после неоднозначной реакции со стороны общественности перечень был значительно сокращен.

С 1 января 2020 года в России вступит в силу п. 6 ст. 13 федерального закона о запрете выгула потенциально опасных собак без намордника и поводка. Исключения касаются лишь огороженных территорий владельца питомца. При этом о наличии опасного животного должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата29.07.2019, 23:35
Стальное противостояние: как прошла жеребьевка «Танкового биатлона» перед АрМИ-2019
Дата29.07.2019, 16:30
Александр Емельяненко вскоре выступит в кулачных боях Bare Knuckle FC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.07.2019, 14:36
В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:39 В стране и мире
WSJ: вероятный организатор терактов 11 сентября готов дать показания
08:29 В стране и мире
«Мне стыдно за страну»: в Украине сравнили внешний вид Москвы и Киева
05:32 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят предложение о блокировке BlaBlaCar
05:10 Армия
Видео
В Минобороны вдвое увеличили группировку для борьбы с паводком в Приамурье
04:47 В стране и мире
Видео
Под Тулуном перекрыли федеральную трассу «Сибирь»
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дух захватывает: сход мощного селя в Швейцарии попал на видео
Неземная красота: астронавт сфотографировал разрушение «Прогресса»
«Победить и вернуться»: документальный фильм в честь годовщины создания группы «Альфа»
Два гуся сыграли свадьбу в Белоруссии вопреки запрету властей
Видео
Юные гангстеры: опубликовано видео нападения второклассников на магазин игрушек в Екатеринбурге
Окурок в щеку и бутылкой в голову: Депп показал на фото последствия издевательств со стороны жены
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.