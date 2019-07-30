WSJ: вероятный организатор терактов 11 сентября готов дать показания

Подозреваемый правительством США в организации теракта 11 сентября 2001 года гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который находится в тюрьме Гуантанамо, выразил готовность дать показания против властей Саудовской Аравии.

Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен подозреваемый просит американские власти не выносить ему смертный приговор. Адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний, добивающихся от Эр-Рияда компенсаций, представили суду письмо предполагаемого террориста. Родственники жертв теракта обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке террористической организации «Аль-Каида»*. Около 800 человек подали коллективный иск с целью получить компенсацию от правительства королевства.

Отмечается, что Мохаммед не готов дать показания «прямо сейчас», однако «в случае отсутствия потенциального смертного приговора станет возможно более широкое сотрудничество».

Ранее в Соединенных Штатах неоднократно высказывались предположения, что власти Саудовской Аравии закрывали глаза на деятельность террористической группировки и могли иметь контакты с боевиками, поэтому несут часть ответственности за теракты. В свою очередь Эр-Рияд отрицал любую причастность к трагедии и заявлял, что продаст все свои активы в США, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских авиалайнера в Соединенных Штатах, два из которых они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие небоскребы в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет летел в сторону столицы, но разбился у города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ