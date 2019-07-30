«Мне стыдно за страну»: в Украине сравнили внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что ему стыдно за Киев после поездки в российскую столицу.

По его словам, Москва - чистейший мегаполис с приятной атмосферой, в то время как Киев - грязный город с плохой транспортной логистикой и неприемлемой архитектурой.

«Вы посмотрите, что творится со строительством! Это нормально? Я долгое время не ездил в Москву по внутренним соображениям, хотя были приглашения участвовать в эфирах. Я приезжаю в Москву, и мне стыдно... Там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. Я приезжаю в Киев - и мне снова стыдно», - пояснил Еромолаев.

Он также рассказал, что все проблемы на Украине связаны с плохим управлением или, иначе говоря, «замыливанием глаз» украинскому народу. В эфире телеканала «НАШ» Ермолаев пояснил, что страна делится на несколько категорий: она сложная, многоязычная, с богатой историей, вместе с тем наполненная толерантностью и стремлением к образованности, и это так называемый «хохлизм», который украинцы видят на выборах в виде хамства и обмана. А третье качество - это «рагулизм и примитивность».

Все эти качества, по мнению Ермолаева, разрывают страну, и политики забывают о насущных вещах в рамках поселений и городов, то есть власти попросту «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны».

При этом Ермолаев подчеркнул, что чиновники в Киеве прекрасно понимают все проблемы столицы, однако вместо реальных действий они пытаются отвлекать внимание общественности «роликами про выборы».