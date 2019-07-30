В Тулуне река Ия переливается через дамбу

Вода в поднявшейся реке Ие в городе Тулуне в Иркутской области переливается через защитную дамбу, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Отмечается, что служба Иркутскгидромет ранее прогнозировала, что подъем воды в реке Ие в Тулунском районе из-за дождей будет не более 10 метров 50 сантиметров.

«Пока до этой границы достаточно далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на девять метров, сегодня перелив есть», - сказал губернатор.

По данным правительства Иркутской области, ситуация развивается в прогнозируемом режиме, в регионе готовились к данному развитию.

К 05:00 мск 30 июля уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров, критической отметкой считаются 700 метров. Как сказали в региональном управлении МЧС России, новых подтоплений в районе не наблюдается. По словам спасателей, вода в реке поднимается за счет схода с ранее подтопленных территорий.

Ранее сообщалось, что почти месячная норма осадков выпала за сутки 27 июня в Тулуне, что привело к подтоплению домов и участков в этом городе и в Нижнеудинске. В район ЧС для эвакуации и расчистки территорий после буйства стихии направили около тысячи военных, а также не менее 300 единиц военной и спецтехники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.