В Киеве назвали сроки краха Украины

Украина может перестать существовать через три года, если в стране продолжатся политические эксперименты, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в эфире NewsOne.

По его словам, сейчас к власти на Украине приходят люди без опыта и образования. Он считает, что под видом реформ украинцам подсовывают обман.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить», - пояснил Кива.

Политик отметил, что верит в новых людей, которые приходят в Раду, но его пугает присутствие в парламенте тех, кто никогда нигде не работал и не учился и не является профессионалами в какой-либо сфере деятельности.

Илья Кива подчеркнул, что если Украина переживет 2020 год, то для Незалежной это станет «большой победой», поскольку в бюджете заложено существенное увеличение тарифов ЖКХ, что скажется на жизни украинцев. Кроме того, политик выразил сожаление, что Киев постоянно стремиться к выполнению «задач Госдепа и ЕС» и МВФ, не обращая внимания на нужды граждан Украины.