Прокуратура выявила множественные нарушения безопасности в детском лагере «Холдоми»

Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере «Холдоми», где ранее произошел пожар.

Отмечается, что в лагере не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя, а также попросту отсутствовала какая-либо система, предусматривающая нагрев или охлаждение отдельных подсобных помещений.

«Очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл», - рассказал в эфире программы «Утро с Губернией» заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай.

Он также добавил, что лагерь расположен на территории, приравненной к Крайнему Северу, где обычно наблюдаются резкие перепады температуры, при этом ни одно из контролирующих ведомств данный факт не учли. Вместо этого детям выдали обогреватели, что, по мнению Когая, и могло послужить трагедией.

По его словам, на месте происшествия в Солнечном районе работала оперативная бригада прокуратуры. По результатам этой работы уже задержали сотрудника МЧС, которого подозревают в халатности.

«Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования, которые ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль. Региональный контроль, на наш взгляд, свелся к простой фикции», - сказал Когай.

Его коллега, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры в регионе Евгений Булавин, который также выступил в эфире, заявил, что ведомство уже направило представление губернатору с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Он также заявил, что у контролирующих органов возникли вопросы и к администрации Солнечного района из-за отсутствия информации о комплектации лагеря, а также к Комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии, который не учел требования, распространяющиеся на палаточные лагеря.

Напомним, в ночь на 23 июля, в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела. Задержаны владелец и директор туристического комплекса, а также начальник одного из отделов МЧС.

В правительстве региона сообщили, что причиной трагедии могло стать упавшее на обогреватель полотенце.