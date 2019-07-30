Небывалый подъем: три сотни шаров взмыли в небо на бывшей базе НАТО во Франции
Во время фестиваля на летном поле Шамбле был установлен новый мировой рекорд по выстраиванию в линию и одновременному взлету воздушных шаров.
© Видео: Tout Metz, Youtube © Фото: tout Metz, Youtube
На северо-востоке Франции в небо одновременно взмыли три сотни воздушных шаров на всемирном фестивале воздухоплавания Lorraine Mondial Air Ballons.
Проходит фестиваль каждый нечетный год в июле-августе уже почти 30 лет на бывшей базе НАТО Шамбле-Бюссьер. Он является крупнейшим событием подобного рода в мире.
В программу фестиваля входят дневные и ночные пуски шаров, а также соревнования монгольфьеров. Гости со всего мира съезжаются на выставки и семинары. Главным событием считается одновременный взлет в небо пары сотен аэростатов.
В 2019 году Лотарингский фестиваль пройдет с 26 июля по 4 августа.