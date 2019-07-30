Небывалый подъем: три сотни шаров взмыли в небо на бывшей базе НАТО во Франции

На северо-востоке Франции в небо одновременно взмыли три сотни воздушных шаров на всемирном фестивале воздухоплавания Lorraine Mondial Air Ballons.

Проходит фестиваль каждый нечетный год в июле-августе уже почти 30 лет на бывшей базе НАТО Шамбле-Бюссьер. Он является крупнейшим событием подобного рода в мире.

В программу фестиваля входят дневные и ночные пуски шаров, а также соревнования монгольфьеров. Гости со всего мира съезжаются на выставки и семинары. Главным событием считается одновременный взлет в небо пары сотен аэростатов.

В 2019 году Лотарингский фестиваль пройдет с 26 июля по 4 августа.