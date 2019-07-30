Спасатели эвакуировали 12 детских лагерей в Иркутской области из-за паводков

Спасательные службы эвакуировали около двух тысяч человек, из них полторы тысячи несовершеннолетних из детских оздоровительных лагерей в Иркутской области.

Уточняется, что эвакуация коснулась десяти учреждений в Шелеховском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, еще двух - в Слюдянском.

Ранее стало известно о подтоплении восьми районов в области, двадцати населенных пунктов, 475 домов с населением в 2699 человек, из которых 653 дети. В зоне возможного подтопления находятся Большелугское муниципальное образование и села Моты и Олха Шелеховского района, сообщается также в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, в области подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог, добавили в ведомстве.

Вместе с тем из-за угрозы подтопления эвакуация организована в Белогорске Амурской области. Там правительство объявило о спасательной операции в загородном детском лагере.

«В Белогорске эвакуирован лагерь “Мелиоратор”», - говорится в сообщении на сайте города.

По словам председателя эвакуационной комиссии Галины Бурмистровой, из лагеря эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых. В мероприятии были задействованы 5 единиц техники и два спасателя, добавили в правительстве региона.

Ранее стало известно, что в Тулуне в Иркутской области уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на 2,4 метра и составил 9,4 метра к часу ночи по московскому времени. Отмечается, что всего за два часа вода в реке поднялась на 30 сантиметров. Накануне в Иркутской области было эвакуировано более тысячи человек, из которых 615 детей.

Паводки в регионе начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, одиннадцать числятся пропавшими без вести. По данному факту в Следственном комитете заведено уголовное.