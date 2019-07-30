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Пострадавшим от паводка в Приамурье выплатили более 1,5 млн рублей

Василиса Морозова
06:27 30.07.2019
Выплаты получили жители Мазановского района: 109 семей по 10 тыс. рублей за утрату имущества и 16 человек — по 30 тыс. рублей за утрату единственного жилья
Пострадавшим от паводка в Приамурье выплатили более 1,5 млн рублей
© Фото: p_tulun, ВКонтакте

Более 1,5 млн рублей выплатили власти Амурской области пострадавшим от паводка. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Из осуществленных выплат 109 семей получили по 10 тыс. рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (жители Мазановского района) получили по 30 тыс. рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения)», - говорится в сообщении.

Указывается, что всего от граждан было поступило 466 заявлений на оказание адресной социальной помощи, по 125 из них были выплачены средства. Также по 17 случаям средства поступят в ближайшее время.

Напомним, ранее в Амурской области 25 июля был введен режим ЧС из-за вызванного сильными дождями паводка. В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка, на территории 28 населенных пунктов в 9 районах подтоплено 611 частных домов и 920 придворовых территорий.

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