Аномальная жара в Японии убила 11 человек за неделю

За неделю с 22 по 28 июля из-за аномальной жары на территории Японии погибли 11 человек. В больницы попали 5664 жителя страны.

Температура почти по всей Японии во второй половине июля установилась на уровне 32-35 градусов тепла. При этом июнь и первая половина июля стали самыми прохладными за последние 30 лет.

Число госпитализированных на сегодняшний день в три раза превышает показатели предыдущей недели, свидетельствуют данные статистики Главного пожарного управления страны, которое, в том числе, отвечает за чрезвычайные ситуации. Чаще всего к пострадавшим относятся пожилые люди, которые из-за экономии средств не включают кондиционеры в своих домах.

Ранее сообщалось о шести погибших от аномальной жары в США. На северо-западе страны в это время столбики термометров показывали +38 градусов в тени.