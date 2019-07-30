СМИ: в Приморье у начальника уголовного розыска нашли миллиард рублей

Во Владивостоке, 29 июля, был задержан руководитель Управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, который возглавлял в свое время известный в городе отдел по раскрытию преступлений против личности.

«Начальника управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева действительно задержали», - приводит слова собеседника «Интерфакс».

По информации источника VL.ru, в ходе обыска в доме начальника уголовного розыска были найдены наличными более миллиарда рублей. Также обыски прошли в личном кабинете в Управлении уголовного розыска и на предыдущем месте работы.

Уточняется, что задержание Миляева произошло в первый день работы нового начальника краевого Управления ФСБ Дениса Симонова, приехавшего в Приморье из Амурской области.