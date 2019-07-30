Умер легендарный советский разведчик Баронин

Ветеран советской внешней разведки полковник в отставке Анатолий Баронин скончался накануне в возрасте 87 лет.

Офицер трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки, а во время работы в Нигерии в 1970-х именно он смог впервые получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола.

«Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР», - говорится в сообщении СВР Украины, опубликовавшей информацию о кончине деятеля спецслужб.

Анатолий Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в рабочей семье. В органах госбезопасности - с 1959 года. В 1991 году Баронин уволился в запас.