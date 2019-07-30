В Госдуме рассмотрят предложение о блокировке BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой о создании правовых механизмов блокировки работы популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, а также сайта поиска попутчиков BlaBlaCar.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, соответствующее письмо было направлено в Госдуму. В документе предлагается создать черный список сайтов, на которых можно купить билеты на междугородние автобусные рейсы, в том числе и у нелегальных автоперевозчиков. Был сформирован список из 229 ресурсов, в который вошли BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и многие другие.

В Объединении подчеркивают, что нелегальные компании-перевозчики формируют так называемый серый рынок, на котором не беспокоятся о безопасности пассажиров, не платят налоги и не выплачивают страховые выплаты.

По информации Общероссийского объединения пассажиров, сейчас из 900 тысяч межрегиональных автобусов, треть являются нелегальными. Своей инициативой, в ООП намерены организовать борьбу с онлайн-торговлей билетами на автобусы, которые не имеют разрешений на перевозку людей.

«Мы выступаем за легальный «белый» рынок, но у пассажира всегда должна оставаться возможность доехать из точки А в точку Б», - приводят слова председателя ООП Ильи Зотова «Известия».

По мнению Объединения, должно быть создано правовое поле, в рамках которого будет возможно блокировать ресурсы, которые «осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан», а также единого реестра доменных имен и сетевых адресов таких сайтов. Планируется, что инициативу Общероссийского объединения пассажиров рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию.